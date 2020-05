Come conoscere il mondo delle monete virtuali grazie a Bitcoin Billionaire

Per capire da vicino in che modo funziona il settore delle criptovalute si può fare affidamento su Bitcoin Billionaire: non si tratta di un sistema che consenta di guadagnare bitcoin né di un gioco che si fonda sulla blockchain, ma si tratta comunque di un supporto prezioso a cui far riferimento. Il gioco è gratuito, ma si può richiedere la versione a pagamento per eliminare la pubblicità: conviene farci un pensierino perché in effetti le intrusioni promozionali a volte si rivelano piuttosto fastidiose. Scaricato più di 1 milione di volte, Bitcoin Billionaire all’avvio segnala che i bitcoin non c’entrano niente: sempre meglio precisarlo per evitare malintesi.

Come si gioca con Bitcoin Billionaire

Dopo che il gioco è stato avviato, il primo passo da compiere consiste nel creare il proprio personaggio; a quel punto è possibile procedere con la missione iniziale. Ecco, quindi, che ci si ritrova impegnati nel minare 50 bitcoin: niente di troppo complicato, visto che per riuscirci è sufficiente ripetere tanti clic sullo schermo. La dinamica alla base di Bitcoin Billionaire è proprio questa: per simulare la Proof of Work è necessario cliccare per estrarre le monete virtuali. Non c’è alcuna integrazione con la blockchain, mentre a dir la verità il gameplay si rivela molto limitato.

Giocare con Bitcoin Billionaire: pregi e difetti

In effetti già dopo pochi minuti di gioco ci si rende conto di una certa ripetitività, che a ben vedere costituisce il difetto più significativo e più evidente di Bitcoin Billionaire. L’altro elemento di disturbo è dovuto alla pubblicità: niente che sia davvero impossibile da sopportare, ma comunque è indispensabile pagare se si è intenzionati a usufruire di una progressione veloce.

Le caratteristiche principali di Bitcoin Billionaire

Proseguendo nella disamina di Bitcoin Billionaire occorre mettere in evidenza la semplicità del layout: secondo alcuni è perfino eccessiva, ma si tratta di gusti personali. Ciò che può dare fastidio a più di un giocatore, invece, è la rappresentazione del nerd tradizionale, che viene mostrato secondo uno stereotipo che non sarebbe eccessivo definire offensivo. Si propone, infatti, la figura di un nerd solitario e loser, che trascorre tutto il tempo a disposizione di fronte al computer. Ma d’altra parte la missione del gioco è proprio questa: minare bitcoin senza soluzione di continuità nel tentativo di arricchirsi il più possibile.

Come fare per vincere a Bitcoin Millionaire

A mano a mano che i bitcoin vengono accumulati, le monete virtuali possono essere convertite, così che l’hardware possa essere migliorato e si abbia l’opportunità di minare un numero di bitcoin sempre più elevato. In estrema sintesi, lo scopo che si persegue quando si gioca a Bitcoin Millionaire è quello di raggiungere la cifra più alta possibile di bitcoin, ben oltre i 21 milioni che il whitepaper prevede. Il problema è che dopo un giorno intero di gioco non si riesce ad arrivare neppure a 1 Bb, a prescindere da quello che si compra. Infatti, il compito successivo a cui ci si deve dedicare è quello di re-investire le proprie criptovalute.

Re-investire i bitcoin

In pratica, una volta che tutti i bitcoin sono andati persi, è come se si ricominciasse da zero, potendo contare solo su qualche bonus, per di più di valore modesto. E così ci si accorge, dopo un po’ di tempo, che con tutta probabilità il reale obiettivo del nuovo investimento richiesto non è altro che fare in modo che il giocatore ricominci dal punto di partenza per continuare a giocare. Ma, come si è detto, la ripetitività eccessiva di questo meccanismo alla lunga finisce per stancare e non soddisfare.