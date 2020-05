Che cosa fare quando la porta di casa si blocca

Possono esserci varie ragioni per cui la porta di una casa si blocchi e risulti praticamente impossibile aprirla. Questo rappresenta un rischio da non sottovalutare, che fortunatamente può essere risolto in tempi ragionevoli rivolgendosi a un tecnico specializzato. Ad esempio, che vive in Lombardia può eventualmente chiedere aiuto al pronto intervento fabbro a Milano.

In alcuni casi è anche possibile provare a risolvere l’inconveniente per conto proprio, specialmente se si possiede un po’ di dimestichezza con le porte, e se si ha l’esigenza di entrare nella propria casa il prima possibile. Non sempre però il fai da te risulta efficace, e pertanto spesso occorre per forza l’intervento di mani esperte.

Nei prossimi paragrafi viene spiegato cosa evitare di fare quando la porta di casa non riesce più ad aprirsi, e successivamente cosa fare da soli (con la dovuta accortezza) per cercare di eliminare il problema in autonomia.

Porta bloccata: cosa non fare

Alcune persone, non essendo in grado di determinare il motivo per il quale la porta di casa si sia bloccata, spesso forzano la chiave, rischiando di aggravare ulteriormente la situazione.

Se viene forzata, la chiave potrebbe rompersi all’interno della serratura, o causare altri tipi di danni. Dunque, è meglio evitare di lasciarsi trasportare dall’irrequietezza causata dalla circostanza, e provare a risolvere il problema mantenendo la calma.

Anche infilare sostanze o oggetti all’interno della serratura potrebbe peggiorare le cose. Ad esempio, se si introduce l’olio d’oliva, questo prodotto non farà altro che impastarsi con la polvere. Se invece si introduce un piccolo oggetto, quest’ultimo potrebbe rimanere incastrato all’interno, danneggiare qualche componente che si trova all’interno della porta, o spezzarsi nel cilindro della serratura.

Porta bloccata: come risolvere il problema

Per poter sbloccare la serratura della porta di casa, è possibile provare alcune soluzioni. Non sempre funzionano, ma se si agisce con avvedutezza potrebbero rivelarsi efficaci. Per esempio:

Si può provare a utilizzare uno spray disincrostante , spruzzando il suo contenuto all’interno della serratura. Conviene ripetere l’operazione per 2-3 volte, e vedere cosa succede. In alternativa allo spray, si può anche adoperare della polvere di grafite . Con uno di questi due prodotti, l’obiettivo è quello di lubrificare gli ingranaggi per farli ruotare più facilmente. Questo rimedio non funziona nel caso in cui all’interno del cilindro della serratura sia presente un pezzo di chiave rottosi nel tentativo di aprire la porta.

Spesso però l’unico modo per risolvere il problema in modo efficace, è quello di chiamare il già menzionato pronto intervento fabbro: il tecnico che si recherà sul posto avrà tutto il materiale necessario, e la giusta competenza, per ovviare all’inconveniente in tempi ragionevoli.