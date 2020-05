Direzione PD: “Subito una strategia chiara di contrasto al virus”

Ieri sera, 6 maggio 2020, si è tenuta la direzione cittadina del PD in videoconferenza. All’ordine del giorno c’era la discussione sull’emergenza sanitaria ed economica che sta colpendo il Paese e i territori.

L’esito è stato un articolato ordine del giorno, che premettendo come «I dati meno drammatici degli ultimi giorni non possono far dimenticare la durezza della situazione che stiamo vivendo e il fatto che siamo di fronte ad un passaggio decisivo della pandemia, che può portarci ad uscire rapidamente dalla fase attuale oppure a farci ripiombare nella emergenza che già abbiamo conosciuto nelle scorse settimane», ritiene indispensabile «Non commettere errori e rimediare a quelli già commessi».

Poichè Regione Lombardia, per voce dei suoi massimi esponenti, ha dichiarato che, tornando indietro, rifarebbe tutto allo stesso modo: «Di fronte a tali disarmanti prese di posizione il nostro partito non può accontentarsi dell’istituzione della Commissione regionale d’inchiesta, per quanto doverosa, ma ha la necessità di avanzare proposte utili e concrete»

In questo senso: «Occorre che tutte le istituzioni facciano la loro parte per mitigare gli effetti della chiusura forzata di imprese e luoghi di lavoro» commenta la direzione del PD.

Mentre però «Il Comune di Varese ha meritoriamente approvato alcune prime misure a sostegno del commercio e del rilancio della città, Regione Lombardia si è fatta trovare impreparata anche sotto questo aspetto: è scandaloso il ritardo accumulato nell’esame delle domande per la CIG» continua il documento.

Per questo la direzione del PD riunita ieri chiede che «Regione Lombardia, direttamente e tramite ATS, definisca con urgenza una strategia chiara di contrasto e le misure operative da applicare per gestire al meglio la fase 2 della pandemia, ed ascolti e faccia proprie le proposte del personale medico, ad esempio: aumentando e stabilizzando il numero dei tamponi giornalieri, oggi ancora troppo variabile, individuando le strutture di isolamento per i contagiati, consentendo agli ambulatori privati convenzionati i test sierologici senza invito medico, aumentando il numero delle USCA, oggi troppo pochi rispetto alla popolazione provinciale, mettendo a disposizione un numero congruo di dispositivi di protezione gratuitamente o a prezzi calmierati»

Inoltre: «Regione Lombardia, anche attraverso una leale collaborazione istituzionale ed un auspicabile intervento diretto del Governo, definite le risorse necessarie predisponga un piano straordinario per la ripartenza dei nostri territori, con il coinvolgimento di tutti gli attori politici, sociali ed economici, e metta a disposizione tutto quanto necessario per sostenere le fasce di popolazione più colpite e mettere in atto interventi di carattere educativo; che il Comune di Varese, per quanto di propria competenza, compia ogni sforzo economico possibile per sostenere l’impresa ed il commercio cittadino; che, come già sostenuto da più parti, si costituisca formalmente una cabina di regia coordinata dal Prefetto e formata dalle più alte istituzioni provinciali nonché dai rappresentanti del mondo del lavoro, dell’economia e delle agenzie di tutela della salute per un monitoraggio costante della situazione medica ed economica e la formazione di proposte ed interventi utili al rilancio dell’economia del nostro territorio».