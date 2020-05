Con i fondi della regione parte la messa in sicurezza di Tommaseo e sede dell’ASSB

Il rifacimento totale della sede dell’ASSB di via Ariosto e la messa in sicurezza della scuole Tommaseo. Sono questi gli interventi che il comune di Busto Arsizio ha deciso di affrontare con i fondi messi a disposizione da Regione Lombardia per interventi da mettere subito in cantiere.

“Abbiamo deciso di stanziare 650.000 euro per mettere in sicurezza anche le Scuole Tommaseo -ha spiegato il sindaco Antonelli- I lavori dovranno essere cantierati entro Ottobre per poter accedere al contributo ma noi siamo già pronti”.

Le Tommaseo erano infatti rimaste fuori dai finanziamenti del governo per il programma di interventi in diverse scuole della città, lavori che sono iniziati nelle scorse settimane dopo il blocco causato dal lockdown.

“Sempre grazie al contributo di Regione Lombardia oggi in giunta abbiamo approvato lo stanziamento di € 650.000 per il rifacimento totale della sede della ASSB di Via Ariosto a Busto -spiega sempre Antonelli-. Un edificio ridotto veramente male che finalmente potrà tornare a completa disposizione di tutte le società sportive della Città”. In questo caso l’amministrazione da diverso tempo cercava i fondi per la messa in sicurezza dell’edificio che era anche stato transennato dopo alcuni crolli di piastrelle e intonaco. (nella foto in alto.