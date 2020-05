Ripartiti i cantieri nelle scuole di Busto Arsizio

Sono iniziati ieri gli interventi di adeguamento sismico, antincendio e normativo dell’Istituto comprensivo Statale Bossi in Via Dante Alighieri n. 5.

Il progetto prevede l’esecuzione di opere per un ammontare complessivo di 600.000 euro che comprendono il collegamento dei tamponamenti alle strutture principali, il risanamento delle strutture in cemento armato nelle zone ammalorate, sistemazione dei tamponamenti esterni fessurati, la messa in sicurezza della facciata, la messa in sicurezza del solaio sopra il seminterrato, il rifacimento del blocco bagni al piano rialzato e la sistemazione del piano seminterrato.

Settimana scorsa erano ripartiti gli interventi alla Scuola Puricelli e da lunedì è partito anche il cantiere della scuola secondaria di I° grado Bellotti cn interventi strutturali ed impiantistici del valore di 1 milione di euro.

Il commento del sindaco Emanuele Antonelli sulla sua pagina facebook: «Vedere i cantieri che si aprono uno ad uno dopo questi 2 mesi di blocco forzato e’ una grande soddisfazione. E’ fondamentale garantire la sicurezza dei nostri bambini. Senza sicurezza non c’è cultura e senza cultura non c’è futuro. La cultura e l’educazione producono ricchezza e sono un motore di sviluppo assai concreto per affrontare al meglio questa crisi».