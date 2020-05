Gallarate-Gattico, le chiusure notturne

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

–nelle tre notti consecutive di lunedì 25, martedì 26 e mercoledì 27 maggio, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e Sesto Calende Vergiate, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, con contestuale chiusura dell’area di servizio “Verbano est” situata all’interno del tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, si potrà proseguire sulla SP26, in direzione di Gallarate, poi su Via Bettolino e Via Dei Mille e, infine, percorrere la SS33 del Sempione fino alla stazione di Sesto Calende Vergiate, dove si potrà rientrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico e proseguire verso la A26 dei Trafori;

–nelle tre notti consecutive di lunedì 25, martedì 26 mercoledì 27 maggio, con orario 21:00-6:00, sarà chiusa l’entrata della stazione di Besnate, verso la A8 Milano-Varese.

In alternativa si consiglia di percorrere la SP26, verso Varese, ed entrare sulla A8 Milano-Varee allo svincolo di Solbiate Arno, per proseguire in direzione di Milano;

-nelle due notti consecutive di giovedì 28 e venerdì 29 maggio, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Sesto Calende Vergiate, si potrà percorrere la viabilità ordinaria, con rientro sulla stessa Diramazione Gallarate-Gattico, alla stazione autostradale di Castelletto Ticino, per proseguire verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre), sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.