Incontro online con don Fabio, il prete tornato a fare il medico contro il Coronavirus

Il Centro Culturale Tommaso Moro, anche in questa situazione di emergenza e “quarantena”, vuole offrire momenti di confronto, spunti di riflessione, testimonianze, che aiutino ad affrontare la realtà, anche laddove si presenta come “ostile” o sembra non lasciare via di scampo alla rassegnazione o alla rabbia.

“Presente amico” è il titolo delle “conversazioni online per ricominciare”.

Questo il titolo di una serie di appuntamenti proposti a tutti.

Il secondo, si terrà mercoledì 6 maggio alle ore 18.30: una conversazione con don Fabio Stevanazzi, sacerdote che è tornato a fare il medico all’Ospedale di Busto Arsizio per l’emergenza Covid -19.

L’appuntamento è su ZOOM, Meeting ID: 895-1430-8869 https://us02web.zoom.us/j/ 89514308869