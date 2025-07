Le “Bengal Tigers Gallarate” sfidano le altre squadre del Bangladesh in torneo

Un torneo di calcio per rafforzare i legami all’interno della comunità bangladese e promuovere l’integrazione a Gallarate: è questo l’obiettivo dell’iniziativa organizzata dall’Associazione Bangladesh Provincia di Varese, guidata da Mohammed Noor – in programma sabato 20 luglio al campo sportivo di via Praderio.

L’appuntamento coinvolgerà otto squadre composte da giovani bengalesi residenti in diverse città d’Italia: le “Bengal Tigers Gallarate” sfideranno così altre compagini come la Marconi Defending King, il “Cornelia Bengal Club” e i “Panther” di Roma, l’Arona Sporting Club, l’Euromondo e il Milan Fc Team di Milano, la squadra bangladese di Vergiate.

«È una giornata molto importante per noi – ha spiegato uno degli organizzatori –. Il calcio è il modo in cui possiamo unire le nostre famiglie, i nostri amici e i nostri bambini. È un momento per stare insieme, anche con gli italiani, e mostrare chi siamo».

L’evento si inserisce in un più ampio percorso di partecipazione attiva della comunità bengalese alla vita della città, che ha due diverse associazioni e promuove anche le feste laiche della Repubblica del Bangladesh (la festa dell’indipendenza e quella della lingua madre) oltre al “capodanno bangladese“, il Pahela Baishakh.