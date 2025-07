Croce Rossa Gallarate: 28 nuovi volontari pronti a servire la comunità

Serata di festa alla sede della Croce Rossa Italiana di Gallarate, dove ventotto nuovi volontari hanno concluso tre importanti percorsi formativi.

Accanto a istruttori e delegati, i partecipanti hanno celebrato il traguardo che li rende ora pronti ad operare con competenza in diversi ambiti.

I nuovi soccorritori sanitari sono stati formati attraverso un corso teorico-pratico di oltre 130 ore, che li abilita a operare sui mezzi in convenzione con il 118.

Il Comitato di Gallarate dispone di tre ambulanze attive 24 ore su 24 – due a Gallarate e una a Somma Lombardo – e di un mezzo a Sumirago operativo per 28 ore settimanali.

Oltre alle competenze tecniche, il corso ha rafforzato lo spirito di squadra e i valori umanitari alla base dell’impegno in Croce Rossa.

Il Corso per Operatore Sociale ha invece formato volontari capaci di offrire supporto a persone in difficoltà – come senzatetto, migranti, disabili o donne vittime di violenza – attraverso ascolto attivo, empatia e lavoro di rete con il territorio.

Infine, il Corso Opem ha abilitato nuovi operatori all’intervento in contesti di emergenza e calamità, in collaborazione con il Sistema di Protezione Civile, approfondendo temi come prevenzione, autoprotezione e lavoro in squadra.

Il presidente Lorenzo Canziani ha ricordato come la formazione sia «un obiettivo strategico» per costruire un’associazione «professionale e al passo coi tempi», invitando i volontari a mettere le nuove competenze al servizio della comunità, «con umanità».