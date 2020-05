Raccontaci il tuo vissuto nelle giornate della pandemia. Puoi farlo qui.

Finora abbiamo pubblicato diversi contributi di tante persone.

Di seguito la storia di Michela.

Riscoprire la lentezza, l’importanza del momento, il tempo per sé stessi e la quiete della routine solitaria sono solo alcune delle cose che mi ricorderò.

Sono abbastanza solitaria già di mio, non cerco mai compagnie di circostanza, quindi il lockdown che per me è durato dal 14 marzo al 4 maggio, giorno di rientro al lavoro, non mi è pesato.

Ho sentito la mancanza della mia famiglia, degli amici più cari e del trekking, ovviamente, ma mai in maniera pessimistica o tragica.

Ho imparato che la vita può non essere un costante corri a destra e sinistra, ma anche momenti di lentezza, per riprendere fiato, per ricordare che ci sono tante cose belle.

E la prima cosa bella, ogni giorno, siamo noi stessi.

Michela Mantiero, Somma Lombardo