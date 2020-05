L’estate dei bambini: il Comune di Arcisate lancia un sondaggio sui campi estivi

Che fare con i bambini in questa estate che si presenta piena di incertezze per l’emergenza sanitaria in atto? In vista di possibili iniziative gli amministratori di Arcisate hanno lanciato un sondaggio sul sito ufficiale del Comune, per raccogliere esigenze e necessità delle famiglie.

Si tratta di un sondaggio orientativo, spiegano gli amministratori, perché le linee guida pubblicate il 15 maggio per lo svolgimento dei campi estivi nell’attuale periodo di emergenza sanitaria impongono una gestione complessa per garantire un servizio in completa sicurezza, e al momento non ci sono ancora proposte e risposte certe per le famiglie che hanno la necessità di affidare i figli ad una struttura organizzata e sicura nei mesi di giugno, luglio e agosto.

Con il sondaggio il Comune di Arcisate vuole innanzitutto mettere a fuoco le effettive necessità per prepararsi a dare una risposta in collaborazione con le associazioni locali, la parrocchia e, se possibile, con la scuola, promuovendo e coordinando iniziative ludiche e sportive per bambini e ragazzi svolte in sicurezza sanitaria.

«In base al numero di richieste e alle modalità che i genitori evidenzieranno nelle loro risposte valuteremo gli spazi disponibili sul territorio di Arcisate e verificheremo se saranno o meno adatti ad ospitare queste iniziative. Il servizio potrà essere avviato infatti solo nel rispetto di tutte le disposizioni di sicurezza previste».

Qui il link al questionario