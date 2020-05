In arrivo precipitazioni intense ed abbondanti

Sarà una nottata di forti precipitazioni sul tutta la Lombardia. Lo afferma il Centro Geofisico Prealpino, che tra giovedì 14 e venerdì 15 maggio prevede piogge intense ed abbondanti su tutta la regione.

Questo il comunicato:

Nelle ore serali e notturne tra giovedì 14 maggio e venerdì 15 maggio attendiamo precipitazioni localmente intense e abbondanti sulle nostre pianure centro-occidentali (specie PV-MI-LO-CR), dove saranno possibili criticità per i quantitativi importanti di pioggia in poco tempo.

Altrove in regione sono certamente attese precipitazioni per tutto il corso della notte, anche a carattere di rovescio e fino al mattino di venerdì (specie in fascia prealpino-pedemontana), ma senza particolari criticità.

Possiamo individuare due aree padane a distinta fenomenologia.

La prima area è ipotizzabile a ridosso delle basse pianure tra Piacentino, estremo ovest Pavese, Lodigiano e Cremonese centro-occidentale. In queste zone, già nel corso dalla serata, attendiamo l’innesco di celle temporalesche anche intense, localmente associate a colpi di vento e possibile grandine fino a medie dimensioni. Si presti dunque attenzione.

La seconda area, circoscrivibile tra Lomellina, Milanese, Varesotto meridionale e limitrofi territori CO-MB, raccoglie invece una potenziale criticità idraulica, stante la possibile persistenza di precipitazioni significative per più ore (per capirci, piogge a carattere di “rovesci monsonici”), con picchi fino a 100mm in 6h. Si consideri dunque l’eventualità di locali allagamenti nelle aree urbane che, per vostra esperienza, soffrono il deflusso delle acque piovane.

Nel corso della notte la fenomenologia tenderà a traslare via via verso nord, spalmando precipitazioni in modo irregolare tra le pedemontane e le Alpi, con conseguente mitigazione dei rischi.

La giornata di venerdì 15 sarà ancora perturbata in buona parte, in particolare al mattino nelle province settentrionali e orientali, senza tuttavia rappresentare criticità.