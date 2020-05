Massimo Giletti: vicino il ritorno in Rai

Il conduttore Massimo Giletti potrebbe essere presto richiamato in Rai dopo che se n’è andato nell’estate 2017. Secondo alcune voci di corridoio i dirigenti starebbero pensando di richiamarlo. Vediamo di capire che cosa sta succedendo. Per scoprire altre news di gossip, spettacolo e non solo, basta andare su gossiptvmagazine.it

Riprese delle fiction in stop

In Viale Mazzini stanno avendo diversi problemi soprattutto legati al calo degli ascolti delle serie tv. Ormai il pubblico segue principalmente i programmi di attualità e news. È del tutto comprensibile: tutti vogliono seguire le notizie in merito alla emergenza coronavirus, spostando gli ascolti.

Inoltre, ci sono diverse difficoltà perché non si riescono a registrare le nuove puntate delle serie firmate Rai. Le disposizioni del governo che vietano gli assembramenti, rendono difficili le registrazioni di programmi come un posto al sole.

Ascolti in calo in Rai

La mancanza delle fiction ha lasciato un vuoto nella programmazione dei canali della tv nazionale. Dopo aver puntato su serie tv di successo come L’amica Geniale, la Rai ha registrato ottimi ascolti. A causa dell’emergenza sanitaria covid 19, molti set sono stati rimandati a data da destinarsi. Alcuni programmi continuano ugualmente anche se con tante modifiche come nel caso di Geo & Geo oppure gli approfondimenti del Tg 2, che vanno avanti come tanti collegamenti via pc.

Un possibile ritorno in Rai

I piani alti della Rai stanno dunque pensando a come rimediare per tenere alto lo share. Una delle idee è quella di puntare sui programmi di approfondimento e attualità ma non ci sono figure di rilievo a cui affidarli. Ecco allora che torna in gioco Massimo Giletti che su La7 sta registrando un discreto successo. La rete di Urbano Cairo ha dato molto spazio al conduttore con ottimi risultati di ascolti.

Nonostante ciò, il ritorno del conduttore nelle file della tv nazionale non è da escludersi. Infatti, se le condizioni fossero vantaggiose, questa eventualità potrebbe diventare concreta

Tanti anni in Rai non si dimenticano

D’altronde, il primo amore non si scorda mai. Dopo tanti anni passati in forze alla Rai, è normale che Giletti nutra il desiderio di tornare. Sebbene la visibilità ottenuta su La7 sia ragguardevole, non c’è paragone con i canali Rai.

L’idea potrebbe essere quella di riproporre un format già visto anni fa che registrò ottimi ascolti. Secondo Tv Blog, i programmi di Giletti capaci di superare Tu Si Que Vales, lasciano con il segno. I dirigenti Rai starebbero pensando di riproporre lo show dedicato ai grandi successi di cantanti come Mogol, Bocelli e Zucchero. Sarebbe quindi al vaglio lo studio di un progetto analogo che coinvolga personaggi dello spettacolo del momento. L’anfitrione potrebbe essere quindi Giletti che potrebbe presto dire addio al suo programma Non è l’Arena su La7 e approdare nel porto sicuro della Rai già questo autunno.