Il mondo è nelle mani dei bambini

Il mondo è un posto meraviglioso, unico, pieno di misteri. Ed è tutto nelle nostre mani.

Possiamo esserne affascinati, colpiti, incuriositi. Ma dobbiamo tutti prendercene cura, aiutarlo, rispettarlo e scoprire insieme che provare a comprenderlo può essere molto divertente.

Un solo mondo

Un muso dolce di balenottera azzurra sembra che sorrida dalla copertina di “Un solo mondo”, il nuovo albo illustrato di Michael Foreman in uscita dal 28 maggio.

Camelozampa ci regala la storia di due bambini che giocano al mare, Da una pozzanghera raccolgono qualche gamberetto, un’alga, delle conchiglie e creano un loro mondo nel secchiello. Più aggiungono vita al loro secchiello, più ne tolgono al mondo reale.

Allora i piccoli capiscono che è giusto restituire al mare ciò che è del mare e raccolgono nel secchiello una lattina, delle piume, una macchia d’olio: una minaccia per la bellezza del creato.

Abbiamo un solo mondo, ed è nelle nostre mani.

“Un solo mondo”

di Michael Foreman

Camelozampa editore – € 16

La storia della scienza raccontata ai bambini

Anna Parisi, divulgatrice di fama internazionale, ci accompagna in un viaggio divertente per raccontare ai bambini il mondo della fisica utilizzando un linguaggio semplice e accattivante spronandoli a guardare sempre oltre e a non smettere mai di farsi domande e di provare a trovare una risposta.