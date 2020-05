È morto il neurochirurgo Giancarlo Nicola, considerato tra i più importanti rappresentanti della neurochirurgia italiana. A lui si deve tanti anni fa la costruzione del reparto di neurochirurgia dell’ospedale di Legnano.

Il professor Nicola era anche una presenza attiva e apprezzata nel Rotary Club La Malpensa di cui è stato presidente dal 1985 al 1986 e nel biennio 2014-2015. Un’attività quella rotariana che ha visto il luminare nella veste di fondatore del Rotary Club Ca’ Granda di Milano, dove si trasferì per ragioni di lavoro, e come past Governor del distretto 2040. Era stato anche presidente di A.E.R.A. Associazione Europea Rotary per l’Ambiente, associazione di volontariato senza fine di lucro che si propone di divulgare la conoscenza e la salvaguardia ambientale in Italia ed in Europa.