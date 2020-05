Museo Maga: diretta instagram con Marzia Migliora ed ebook gratuito

I canali social del MA*GA di Gallarate ospitano, il digital project di Marzia Migliora, a cura di Matteo Lucchetti, in cui l’artista presenta in anteprima alcuni frammenti e dettagli, come fotografie, disegni e appunti, dell’installazione Lo spettro di Malthus, che sarà presentata al museo varesino, nel prossimo autunno 2020.

Sul sito www.museomaga.it è possibile scaricare gratuitamente l’ebook de Lo spettro di Malthus, con una selezione inedita di pagine degli sketchbook dell’artista, un testo di Matteo Lucchetti e una serie di materiali visivi che riassumono il progetto digitale realizzato per il MA*GA.

Tra le altre iniziative, alle ore 18.00, sabato 9 maggio – data che avrebbe dovuto vedere l’inaugurazione della mostra di Marzia Migliora al MA*GA -, si terrà una diretta Instagram, in cui l’artista analizzerà il suo lavoro, in compagnia di Matteo Lucchetti e di Alessandro Castiglioni, conservatore senior del museo.

Parlando dell’ebook, Matteo Lucchetti afferma che “non sarebbe mai esistito se non ci fosse stata la pandemia che ci ha obbligato a restare a casa, insegnato cosa vuol dire social distancing e abituato a bollettini quotidiani che monitorano l’andamento del contagio e dei suoi effetti sulla popolazione”.

“Questo libretto – prosegue Matteo Lucchetti -, dedicato al progetto di Marzia Migliora Lo spettro di Malthus, appartiene in qualche modo ad una dimensione parallela che non ci saremmo mai immaginati di abitare, la quale ha molto più a che fare con la ricerca in oggetto rispetto alla vita che siamo stati abituati ad identificare con il termine generico di “normalità”.

“In un momento drammatico – dichiara Alessandro Castiglioni -, come quello in cui stiamo vivendo, con coraggio l’artista e il curatore Matteo Lucchetti hanno voluto condividere con il Museo e il suo pubblico i materiali, i frammenti, i progetti che porteranno alla realizzazione de Lo Spettro di Malthus.

“Il lavoro di Marzia Migliora – continua Alessandro Castiglioni – viene presentato sui social e sul sito del MA*GA seguendo una linea temporale peculiare dalla forte valenza simbolica, iniziata lo scorso 22 aprile, l’Earth Day, la Giornata della Terra, proseguita il Primo maggio, la festa in cui ricordare le lotte per il raggiungimento dei diritti dei lavoratori e il 9 maggio, l’originaria data di apertura della mostra, con la presenza, seppur in modalità virtuale, di Marzia Migliora al MA*GA”.

Lo spettro di Malthus è dedicato al rapporto tra produzione di cibo, merce e plusvalore del modello capitalista e allo sfruttamento delle risorse umane, animali, e naturali. Temi evocati fin dal titolo in cui l’artista cita la teoria enunciata da Thomas Malthus, economista e demografo inglese (1766-1834), che si basa sul rapporto esistente tra popolazione e risorse naturali disponibili sul pianeta.

Il progetto è realizzato grazie al sostegno di Italian Council (VI Edizione, 2019) programma di promozione di arte contemporanea nel mondo, della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.