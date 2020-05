Nidi, rinviata la manifestazione: rimane la protesta

Rinviata all’ultimo minuto dalla Questura “per ragioni di sicurezza” la manifestazione per la riapertura degli asili nido che avrebbe dovuto svolgersi ieri mattina a Milano sotto il palazzo di Regione Lombardia a Milano.

“Purtroppo non ci è stato permesso alla fine di portare in piazza le nostre richieste – spiega Barbara Bottan, titolare dell’asilo nido Camminiamo insieme piccoli passi di Busto Arsizio e portavoce lombarda della neonata associazione di Categoria “Il mondo dei bambini”, promotrice dell’iniziativa – Ma la riapertura di asili nido, micro nidi e nidi famiglia privati rimane una questione urgente non solo per chi ci lavora, ma anche per le famiglie e per i bambini da 0 a 3 anni, ad oggi non considerati in alcuno dei provvedimenti nazionali e regionali”.

Tra nidi, micronidi e nidi famiglia le strutture private della provincia di Varese che accolgono bambini tra zero e tre anni sono 700 e vi fanno riferimento 1400 famiglie: circa la metà di quelle che si avvalgono di una struttura per accudire il loro neonato. “Se non saremo nelle condizioni di riaprire 1400 famiglie non sapranno a chi affidare i loro bambini a settembre – denuncia – i nostri bambini sono costretti a casa da oltre tre mesi ormai e spesso si segnalano situazioni di regressione, magari chi aveva tolto il pannolino ricomincia a bagnare il letto, o smettono di mangiare da soli. Così i bambini manifestano il loro disagio”.

Foto in apertura di freestocks-photos da Pixabay