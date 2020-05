Non si ferma all’alt, auto sequestrata e denuncia

Non si ferma al posto di controllo delle fiamme gialle: sequestrata l’autovettura di un residente a Malnate e sanzionato il conducente dopo una rapida attività di indagine fatta con le telecamere di video sorveglianza

È accaduto nei giorni scorsi a Castelnuovo Bozzente in provincia di Como quando una pattuglia della Compagnia Guardia di Finanza di Olgiate Comasco, nel corso delle quotidiane attività di controllo volte al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha intimato l’alt al conducente d un’autovettura Alfa Romeo 147, il quale ha proseguito la marcia a velocità sostenuta lungo le vie del centro cittadino.

Gli accertamenti effettuati dai militari, anche avvalendosi della preziosa collaborazione del Sindaco del paese che, oltre ad aver assistito all’evento, ha consegnato prontamente le immagini delle registrazioni delle videocamere di sicurezza, hanno permesso di identificare l’autovettura e il relativo proprietario, raggiunto presso la propria abitazione di Malnate.

Il fuggitivo, inizialmente, riferiva con fermezza di non essere mai uscito da casa quella mattina e di aver smarrito, il giorno prima, le chiavi dell’autovettura, ritendo, pertanto, che ignoti avessero rubato il proprio automezzo, ma le dichiarazioni rese non sono assolutamente sembrate veritiere, in quanto lo stesso non aveva presentato alcuna denuncia di furto, né tantomeno era intenzionato a presentarla, motivo per cui sono state analizzate tutte le telecamere di videosorveglianza poste tra il comune di Castelnuovo Bozzente e Malnate, fino a quando non è stato acquisito un frame in cui il fermato risultava nitidamente posto alla guida del proprio veicolo.

Solo dopo tale evidenza il ragazzo ha ammesso di aver nascosto la macchina in una via di Malnate, distante dalla propria abitazione e di essere scappato al posto di controllo per paura di essere sanzionato per la normativa legata al Covid-19.

Dalle visure informatiche effettuale dalla sala operativa è emerso che la macchina era priva di copertura assicurativa ed il proprietario era privo di patente.