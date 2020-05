Nubifragio nella notte: allagamenti e alberi caduti

Temporali, acquazzoni e raffiche di vento hanno creato diversi danni tra Varesotto e Milanese.

In particolare, il Seveso è esondato attorno alle 3 della notte scorsa in parecchi punti di Milano provocando anche diversi black out elettrici. L’allarme è rientrato questa mattina alle 8 quando il fiume è rientrato nel proprio alveo. I problemi principali in zona Niguarda. Disagi anche per i mezzi di trasporto in circolazione in avvio di giornata: Atm ha comunicato rallentamenti e sostituzioni su alcune linee di terra e chiusure di stazioni della metro. Anche il Lambro è a rischio esondazione e sono state fatte allontanare per precauzioni le comunità del Parco.

VARESOTTO

In provincia di Varese, i vigili Del fuoco sono intervenuti in diversi punti della provincia a causa di allagamenti o cadute piante. In particolare sono setti gli interventi più impegnativi a Varese, Busto Arsizio, Somma Lombardo, Lavemo Mombello e Luino.

Gli interventi hanno permesso di riportare la situazione in sicurezza.

Questa mattina non si registrano criticità.