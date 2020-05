Nuova ordinanza: in Lombardia dal 1° giugno aprono piscine, circoli culturali e parchi

Con la nuova ordinanza n. 555 della Regione Lombardia, emanata oggi, a partire dal 1° giugno possono riaprire palestre, piscine, circoli culturali e ricreativi, ma anche parchi tematici e di divertimento, oltre che i parchi faunistici.

Si abbassano le misure di controllo anche rispetto ai mercati all’aperto, con l’eliminazione delle transenne che delimitano le aree di mercato.

Permessa l’attività fisica all’aperto, nel rispetto delle misure di distanziamento di 2 metri previste dal Dpcm vigente. Sono permessi anche gli sport di squadra all’aperto, ma solo quelli che permettono di mantenere la distanza di due metri, come il tennis (no, invece a sport come il calcio).

Ancora sospese le sagre.

Dal 15 giugno è previsto l’inizio dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza (dai 3 ai 17 anni) e le attività di spettacolo, fatta salva la possibilità di svolgere le prove in assenza di pubblico già a partire dal 1 giugno, sempre nel rispetto di quanto previsto delle regole delle linee guida interregionali.

Tra le novità più rilevanti dell’ordinanza, viene eliminato l’obbligo di distanziamento tra i familiari conviventi nei locali di ristorazione.

Resta confermato l’obbligo delle mascherine.

La nuova ordinanza sarà valida dal 1° giugno al 14 giugno.

Qui il testo dell’ordinanza e dell’allegato con le schede per le singole attività