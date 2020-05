Quattro passi nella notte con 20 centimetri di lama, arrestato

«Pronto carabinieri? C’è un tipo sospetto con un coltello in mano».

È così finita la passeggiata notturna con la lama per un uomo di 33 anni arrestato dai carabinieri.

Tutto è successo la notte scorsa quando le Gazzelle del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Varese hanno arrestato in flagranza dell’uomo, disoccupato di nazionalità libica, irregolare sul territorio nazionale.

Secondo i carabinieri il giovane è responsabile dei reati di false dichiarazioni dell’identità personale a Pubblico Ufficiale, porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e inottemperanza all’ordine di allontanamento dal territorio nazionale.

In particolare i militari a seguito di segnalazione telefonica sono intervenuti a Monvalle, dove hanno proceduto al controllo del soggetto mentre si trovava a piedi in quella via Roma con in mano un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 20 centimetri.

A seguito di rilievo fotodattiloscopico è stato accertato che lo stesso ha dichiarato false generalità ai carabinieri ed è destinatario di un ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso dalla Questura di Como.

L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Varese in attesa dell’udienza di convalida.