Riapre con orario normale il centro multiraccolta ma con regole precise

Agesp rende noto che, a partire da lunedì 1 giugno, presso il Centro Multiraccolta di Via Tosi ang. Via dell’Industria a Busto Arsizio riprenderanno i consueti orari d’apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì: ore 9.00-12.00 / 14.00-18.30

sabato: ore 9.00-18.30

domenica: ore 8.30-12.30

festività: chiuso.

Precisando che, a partire dalla data sopra indicata, non sarà più in vigore la modalità di accesso alla piattaforma in base alla lettera iniziale del cognome, ma che sarà quindi possibile accedere liberamente all’impianto in qualsiasi giorno nell’ambito degli orari d’apertura, si evidenzia che, al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19 evitando il verificarsi di assembramenti di persone all’interno delle struttura, come da disposizioni delle Autorità competenti, l’accesso al Centro Multiraccolta sarà subordinato alle seguenti restrizioni:

per ogni automezzo sarà consentito l’ingresso di una sola persona;

all’interno della piattaforma sarà consentita la compresenza di un massimo di 10 automezzi contemporaneamente (compresa l’eventuale presenza anche di utenze non domestiche);

si ricorda che l’accesso è consentito solo con autovettura: sarà vietato l’ingresso a piedi con sacchi oppure movimentando carriole oppure a piedi e/o in bicicletta con traino di carretti;

al fine di evitare assembramenti, è fatto obbligo agli utenti di non scendere dall’autovettura fino al raggiungimento del comparto dedicato al rifiuto da conferire;

l’accesso agli utenti sarà consentito solo con mascherina o altro indumento atto a tenere coperti naso e bocca; dovranno, inoltre, mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro dalle altre persone;

sarà permessa la sosta sulla piazzola all’interno del Centro Multiraccolta unicamente per il tempo strettamente necessario allo scarico del rifiuto nei containers dedicati;

al fine di garantire il mantenimento delle distanze di sicurezza, non sarà possibile richiedere il supporto degli operatori nelle operazioni di scarico dei rifiuti;

gli utenti dovranno seguire strettamente tutte le indicazioni che verranno fornite in loco dagli operatori incaricati.

Per quanto concerne le utenze non domestiche, da lunedì 1° giugno 2020, saranno ripristinate le consuete modalità di fruibilità del Centro Multiraccolta.

Ricordando, infine, che tutte le limitazioni sopra descritte sono state predisposte allo scopo di tutelare la salute sia dei cittadini e che degli operatori, si confida nel buon senso e nell’imprescindibile collaborazione da parte degli utenti che intenderanno usufruire del servizio.

Con l’occasione si informa che il giorno 2 giugno, Festa della Repubblica, il Centro Multiraccolta rimarrà chiuso.

Per ulteriori informazioni: SERVIZIO CLIENTI IGIENE AMBIENTALE – Tel. 800 439 040 (attivo da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.00 – sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 – festivi esclusi).