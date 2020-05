Riprendono a lavorare i cantieri, anche a Gallarate

Il cartello dice “data di inizio lavori 17.02.2020”. È in effetti i lavori, in via Tenconi, erano iniziati proprio sul finire di febbraio, con la demolizione di una casa urbana, destinata a ricostruzione completa, in forme simili.

Un cantiere in qualche modo simbolico, proprio per la contemporaneità degli eventi: completate le operazioni di demolizione, con lo stop ai cantieri decretato a marzo la ricostruzione dell’edificio – affidata ad una impresa del Comasco – è rimasta ferma per settimane.

All’avvio della “fase 2”, da lunedì 4 maggio, anche qui si è rimesso mano alle strutture e appunto sono tornati al lavoro i muratori.

Allo stesso modo si sono visti movimenti anche in altri cantieri anche in zona centrale, come quelli in via Manzoni (ampia ristrutturazione già avviata da tempo) e in un cortile in piazza Risorgimento.

Ovviamente poi ci sono anche alcuni interventi pubblici: è in corso il rifacimento della segnaletica stradale, tranne sulle strade che saranno interessate dal prossimo piano asfaltature estivo (in questi giorni sono state aperte le buste con le offerte d’appalto, da 800mila euro). La segnaletica è stata tracciata nei quartieri di Arnate, Ronchi, Crenna, è in corso a Moriggia e si procederà poi su altri quartieri.

La tracciatura della segnaletica sul Sempione vecchio, a Moriggia