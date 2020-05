Scontro con un’auto a Lonate Pozzolo, ciclista trasferito in ospedale

Scontro tra un’auto e una bicicletta a Lonate Pozzolo, all’intersezione di Via Santa Caterina con Via Bolivi. È accaduto intorno alle 11 di oggi, martedì 26 maggio.

Secondo la ricostruzione della dinamica dell’incidente una cittadina lonatese di 64 alla guida di una autovettura Fiat Punto è entrata in collisione con un cittadino samaratese di anni 60 a bordo di una mountain bike.

Il ciclista, ha riportato numerose ferite agli arti e alla testa ed è stato trasportato, in autoambulanza, presso l’ospedale di Gallarate in codice giallo. Sul posto è intervenuto il personale della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni di Lonate Pozzolo e Ferno per i rilievi di rito al fine di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.