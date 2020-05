Sottopasso di Sant’Anna, Agesp indirà la gara per i collaudi

Nei giorni scorsi la giunta ha approvato la delibera che disegna il nuovo quadro economico di spesa per la realizzazione del sottopasso di Sant’Anna e che affida ad Agesp Attività Strumentali la dotazione economica e l’indizione del bando di gara per individuare la società che si occuperà dei collaudi dell’opera.

A gennaio i lavori di realizzazione del primo lotto (la galleria) erano stati affidati a Baronchelli costruzioni generali di Cormano, in R.T.I. (Raggruppamento Temporaneo d’Impresa) con Ecogrid srl di Calizzano (provincia di Savona) e in collaborazione con Consorzio Stabile Appaltitalia di Caltagirone.

Dei 4,4 milioni stanziati per l’opera, attesa da decenni, 3.337.650(lavori + imprevisti + spese pubblicità) a favore di Agesp Attività Strumentali s.r.l.; 1.062.349,94 (allacciamenti, spese tecniche varie, spese pubblicità e ANAC, oneri in favore di R.F.I., spese per acquisizione aree, somma a disposizione a seguito ribasso d’asta) in favore dell’Ente.

Agesp dovrà indire la procedura negoziata (confronto competitivo) tra i cinque operatori selezionati, in possesso dei

requisiti minimi di ammissione, che hanno manifestato interesse alla precedente indagine di mercato, volta all’affidamento dell’incarico di collaudatore statico e tecnico amministrativo in corso d’opera e finale per la realizzazione di un sottopasso alla linea ferroviaria Rho-Arona.

Di approvare l’allegata documentazione di gara (lettera di invito, disciplinare di incarico, e capitolato speciale d’appalto nonchè gli ulteriori modelli messi a disposizione dei concorrenti e l’elaborato “determinazione dei corrispettivi”), dando atto che la procedura sarà avviata mediante

utilizzo di piattaforma Sintel;