Spaccata nel bar chiuso per l’emergenza Covid, arrestate due donne

Erano da poco passate le 22 quando, domenica 3 maggio, le volanti della Questura di Varese, sono state allertate dalla centrale operativa, per un furto in atto all’interno di un bar di Varese, ancora chiuso al pubblico per effetto dalla normativa “anti-Covid”.

Giunti sul posto gli agenti si sono resi conto che qualcuno aveva utilizzato due grossi sassi per spaccare la vetrina e introdursi nel bar. Poco più in là, hanno notato due donne allontanarsi con fare sospetto: gli agenti le hanno raggiunte, fermate e sottoposte a un controllo.

Una delle due aveva una vistosa ferita da taglio ed entrambe non sono riuscite a fornire una spiegazione plausibile sulla loro presenza in quella zona.

Poco lontano i poliziotti hanno ritrovato uno zaino colmo di stecche di sigarette e bottiglie di alcolici. Messe alle strette le due donne, maggiorenni, di cittadinanza italiana e con precedenti, hanno ammesso di aver spaccato la vetrina del bar ed essere entrate: sono state quindi arrestate per il reato di furto aggravato. Su disposizione del Pubblico Ministero sono state rinchiuse nel carcere di Como, mentre la refurtiva veniva restituita al proprietario del bar. Dopo la convalida dell’arresto, le due donne sono state sottoposte alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.