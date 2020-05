Vela, i corsi a prezzi agevolati per imparare divertendosi

«Incontrando il nuovo Presidente dell’Unione Velica Maccagno Alessandro Aletti e il suo Direttivo, abbiamo pensato e ragionato su come riuscire – insieme – a essere utili alla Comunità. Ho così colto al volo l’opportunità offertami da U.V.M., grazie alla loro iniziativa per organizzare dei corsi di vela rivolti ai ragazzi con un’ età

compresa tra gli 8 e i 17 anni. Il corso durerà tutta la settimana dal lunedì al venerdì tutto il giorno. Le barche saranno messe a disposizione dal circolo. Il corso sarà tenuto da un istruttore Federale. Ebbene, grazie a questa collaborazione, a fronte di un corso del costo di circa Euro 200,00 U.V.M. ci ha messo a disposizione ben 10 corsi per ragazzi residenti a Maccagno con Pino e Veddasca, al costo di soli 50,00 Euro per ragazzo. Mi pare un’occasione imperdibile!». Lo fa sapere il sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca Fabio passera che annuncia l’attivazione di questo servizio destinato ai più giovani.

I motivi si questa opportunità sono sotto gli occhi di tutti: «Siamo alle porte di un’estate strana, della quale non abbiamo ancora capito bene i contorni e le aspettative. Certo stiamo lentamente (e con fatica!) uscendo da un periodo emergenziale davvero difficile, ma il compito di un Sindaco è anche quello d guardare al futuro. Con un occhio particolare ai più giovani, certamente i più penalizzati da un ”lookdown” che ha messo a dura prova la loro possibilità di stare insieme ai loro coetanei e di frequentare spazi che gli erano abituali».

Le settimane saranno tre, e precisamente:

dal 29/06 al 03/07 dal 13/07 al 17/07 dal 27/07 al 31/07

Per la prenotazione occorre rivolgersi presso la sede del Circolo oppure andare sul sito unionevelicamaccagno.it alla voce contatti potete compilare ed inviare una mail.

I ragazzi dovranno portare due mascherine i guanti e la colazione al sacco.

IL SITO UNIONE VELICA MACCAGNO