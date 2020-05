Webinar sull’export check-up e le forme di aggregazione

L’obiettivo è quello di aiutare a promuovere nell‘area transfrontaliera una cultura imprenditoriale aperta. Il progetto Interreg Transform, dopo i riscontri positivi del corso di alta formazione Heppinovation svoltosi con la partecipazione di imprenditori e manager dell’area a cavallo del confine italo-elvetico, ritorna con nuovi seminari specialistici per le pmi.

L’iniziativa, che ha nella Camera di Commercio varesina uno dei suoi partner, si ripropone quindi con un appuntamento sul web: un seminario online in programma mercoledì 20 maggio, che avrà come tema l’export check- up e le forme di aggregazione per operare all’estero.

L’incontro prenderà il via alle 14.30 e, durante la sessione preliminare dedicata appunto all’export check-up, si aiuterà l’impresa a comprendere la propria propensione all’internazionalizzazione e a revisionare i processi che segue in quell’ambito. Un tema tanto più importante in questo periodo dove l’allerta sanitaria costringe tutto il sistema imprenditoriale a rivedere le proprie strategie.

Il webinar si rivolge in particolare, oltre che alle aziende già operative sui mercati internazionali, anche a quelle che vogliono approcciarsi ai paesi stranieri come pure a quelle che sono in una fase di innovazione dei processi e delle forme organizzative.

La partecipazione sarà gratuita, occorre però prenotarsi online sul sito della Camera di Commercio varesina www.va.camcom.it