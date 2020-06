Al via i playoff di Serie C. Da Zaffaroni a Buzzegoli, parte la lotta per la promozione

Dopo il lunghissimo stop per l’emergenza sanitaria, l’ancor più snervante attesa per capire se fosse possibile la ripresa del campionato di Serie C, da questa sera – martedì 30 giugno – partiranno i playoff di Serie C.

Non ci sarà la Pro Patria, che ne avrebbe avuto diritto, visto che la Juve U23 ha vinto la Coppa Italia di categoria, spalancando le porte proprio ai biancoblu, che hanno però deciso di non partecipare. Ne approfitterà l’Alessandria, che si ritrova così al prossimo turno senza scendere in campo.

Saranno quattro le gare in programma questa sera.

Alle 20.30 si parte con Novara – Albinoleffe; due società vicine geograficamente alla nostra provincia ma che hanno anche tanto di varesotto. Gli allenatori, ad esempio, sono per l’Albinoleffe l’ex Pro Patria Marco Zaffaroni – cha come vice ha il viggiutese Simone Moretti – e Simone Bancheri, con un passato a Legnano, su quella del Novara, che in mezzo al campo potrà contare sull’esperienza dell’ex capitano del Varese Daniele Buzzegoli.

Alla stessa ora ci sarà il fischio d’inizio di Catania – Virtus Francavilla e Catanzaro -Teramo, mentre alle 20.45 allo stadio “Euganeo” il Padova del direttore sportivo Sean Sogliano affronterà la Sambenedettese.

Domani sera – 1 luglio ore 20.30 – invece si affronteranno Ternana e Avellino.

Ammesse al secondo turno da classifica sono Renate, Carpi, Monopoli e Juve U23, mentre le tre già al terzo turno sono Carrarese, Reggiana e Bari.