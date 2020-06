Allagamenti, il “modello Vergobbio” esteso nel resto del paese

L’immagine degli anni scorsi era di fiumi d’acqua che colpivano il quartiere di Vergobbio con cittadini imbufaliti e protezione civile con gli stivali immersi nel fango per capire cosa e come fare (vedi VIDEO, gli allagamenti del 25 giugno 2019 da cui è tratta la foto).

Quest’anno nonostante le maxi precipitazioni di 10 giorni fa e i brevi ma intensi temporali degli scorsi giorni sembra che il quartiere di Cuveglio sia stato quasi del tutto risparmiato dalle acque.

Un caso? «No, perché in questi mesi abbiamo eseguito importanti lavori di regimentazione», spiega il consigliere delegato ai Lavori Pubblici Giuseppe Lioi, memore delle alluvioni degli anni passati nella zona.

Il motivo sta nella tecnica, ma anche nella politica, intesa come scelta. Il sindaco Francesco Paglia fa infatti sapere che subito dopo l’insediamento diede mandato di realizzare degli studi specifici sulla rete fognaria di Vergobbio.

«Affidando a uno studio specializzato la ricognizione della rete fognaria di Vergobbio abbiamo potuto sottoporre tutte le sezioni fognarie a una sorta di ricognizione.

I dati sono stati poi inseriti in un programma che simula eventi atmosferici, anche di portata elevata come quelli di questi giorni. E grazie a questa simulazione abbiamo avuto in mano dati oggettivi su cui calibrare gli interventi, in parte realizzati nei mesi scorsi, che hanno evitato gli allagamenti di sempre».

Gli studi sono durati circa 4 mesi e i primi lavori realizzati in un mese, poi è arrivato lo stop dovuto al lockdown.

Lo studio è costato attorno ai 4 mila euro e altrettanti ne sono serviti per il progetto esecutivo mentre i lavori veri e propri prevedono circa 300 mila euro di interventi appunto in parti realizzati in parte ancora da fare.

«Abbiamo trovato un metodo che intendiamo adottare a questo punto anche in altre zone del paese», specifica Paglia che annuncia anche investimenti in paese nel comparto scolastico grazie a un importante avanzo di bilancio.