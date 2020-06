Aperto anche di domenica l’Infopoint di Varese

Informazioni turistiche 7 giorni su 7. A partire da questo weekend infatti l’infopoint di piazza Monte Grappa sarà aperto dal lunedì alla domenica per tutta la stagione estiva.

La scelta voluta da Palazzo Estense rappresenta una novità assoluta in quanto, in passato, lo spazio turistico era chiuso la domenica.

«Questo potenziamento del servizio – spiega l’assessore al Turismo Fabrizio Lovato – è un importante segnale del grande impegno che l’amministrazione sta mettendo nell’aiutare un settore tanto decisivo per la nostra città, quale è il turismo di prossimità. Inoltre, queste azioni sono state concordate con i tanti operatori del settore durante i tavoli di lavoro della cabina di regia per il rilancio della città, in questo senso l’amministrazione intende portare avanti le decisioni prese. Aprire le porte dell’infopoint anche la domenica – aggiunge Lovato – vuol dire poter dare tutto il supporto possibile ai turisti che verranno sul nostro territorio. Di questo ringrazio anche il personale per la disponibilità dimostrata».

Lo spazio di piazza Monte Grappa è a disposizione del pubblico per fornire informazioni sulla città e la provincia e per la distribuzione di mappe e opuscoli. Non mancano poi proposte, suggerimenti e contatti per l’organizzazione di tour ed escursioni individuali o di gruppo (trasporti, strutture ricettive, guide turistiche autorizzate).

Gli orari di apertura dunque sono dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30. La domenica dalle 9.30 alle 13.00.