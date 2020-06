CEO Summit & Award 2020: il prestigioso premio Le Fonti

In tutto il settore finanziario, accademico, imprenditoriale e legale, ad essere considerato il premio più ambito è il premio “CEO dell’anno”, insignito dal prestigioso Comitato Scientifico de Le Fonti durante il CEO Summit & Award, evento principale de Le Fonti Award, patrocinato dalla Commissione Europea.

L’evento, che in Italia ha sede presso lo storico Palazzo Mezzanotte di Milano – sede della Borsa milanese – viene consuetamente diffuso in diretta televisiva sul canale streaming LeFonti.TV.

Il Premio “CEO dell’anno”

A concorrere per ottenere la certificazione della propria eccellenza a livello nazionale, ogni anno troviamo una moltitudine di imprese e personalità eterogenee, Chief Executive Officer e Top Manager di multinazionali, imprese e banche, tutti accomunati dalla voglia di mettersi in gioco e risaltare nel mondo imprenditoriale.

La vittoria di un premio di portata internazionale come il “CEO dell’anno” darà infatti ai selezionati la possibilità di emergere tra le personalità più in vista del settore, godendo di visibilità mediatica presso gli investitori delle città in cui il premio è istituito: New York, Londra, Dubai, Singapore e molte altre.

Il Summit e la premiazione

L’evento si struttura come di consueto con un primo momento dialogico istituzionale durante il quale, in genere, personalità di spicco intervengono argomentando su un nodo tematico cruciale di attualità e le sue sfaccettature in ambito aziendale. Soltanto in conclusione di questo ha luogo l’attesa cerimonia di premiazione.

Tra i premi più ambiti, si annoverano CEO dell’anno Insurance, CEO dell’anno per la ricerca, CEO dell’anno per la finanza d’impresa, CEO dell’anno per la comunicazione finanziaria e molti altri, assegnati negli anni passati a meritevoli Top Leader e Top Manager.

I requisiti

I requisiti per potersi aggiudicare uno dei titoli citati sono ambiziosi e di alto livello.

Il Comitato Scientifico è infatti chiamato a giudicare quali, tra i candidati, si sarà mostrato maggiormente dedito a votare la propria leadership in virtù della crescita aziendale, per rispondere in modo strategico alle mutevoli esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Ad aggiudicarsi i premi CEO dell’anno sono quindi i candidati che meglio avranno dimostrato di essere in grado di trasformare il progresso in una nuova opportunità di crescita.