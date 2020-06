Il coding non si ferma nemmeno con la didattica a distanza

Sono ben 40, con 63 progetti, le scuole partecipanti al concorso “Scratch in 10 videopassi”. Una proposta del Polo dell’Innovazione Digitale, gruppo di lavoro varesino, con sede presso ISIS Don Milani di Tradate, composto dalle docenti Cristina Bralia, Katia Cattaneo, Piercarla Colombo, Laura De Biaggi, Grazia Pellegrino, Silvia Tellaroli.

Nel periodo emergenziale Covid, il Polo ha cercato di sostenere le scuole e di convogliare energie positive verso l’innovazione. Ha pensato di coinvolgere fattivamente anche i bambini della primaria producendo dieci videolezioni sul coding rivolte agli studenti dagli 8 ai 10 anni: Laura, Grazia e Angela (Puglisi) hanno accompagnato i piccoli alla scoperta della programmazione attraverso tutorial disponibili al canale YouTube Spazio Coding.

Si è lavorato con Scratch consentendo ai bambini di pensare in modo creativo, ragionare in maniera sistematica e sviluppare competenze essenziali nella società di oggi. Il progetto del MIT (U.S.A.) individua Progetti, Passione, Pari e Gioco (Play), detti le 4P, come aree di azione offrendo ai bambini l’opportunità di lavorare su progetti vicini alle loro passioni, collaborando loro pari, con spirito ludico, favorendo lo sviluppo della propria personalità.

Lunedì 15 Giugno alle ore 11:00 si svolgerà la premiazione on line, alla quale interverranno Alessandro Bogliolo, Professore dell’Università di Urbino, ed Emanuele Micheli, Presidente di Scuola di Robotica. I premi saranno offerti da MR*Digital di Montirusso.

Se per quest’anno sono stati individuati i tre vincitori, le competizioni e lo sviluppo delle competenze digitali saranno immancabile appuntamento in agenda del Polo, e delle scuole, il prossimo anno scolastico.