Come utilizzare lampadari moderni e di design per illuminare gli ambienti di casa​

Poter disporre di punti luce ideali è certamente il primo passo da compiere per riuscire a dare la massima funzionalità ad ogni stanza ed al tempo stesso valorizzarne tutte le caratteristiche. Un quadro appeso nella parete del soggiorno, un particolare architettonico in camera da letto o un arredamento di tendenza in cucina saranno sicuramente messi in risalto dalle luci perfette per illuminare ogni spazio. Vediamo allora come utilizzare lampadari moderni e di design per dare un tocco particolare alla propria casa.

​Illuminazione cucina bella e funzionale con i lampadari moderni​

Sicuramente lo spazio cooking è quello in cui trascorriamo la maggior parte del nostro tempo e l’illuminazione cucina deve poter rispondere alle esigenze di funzionalità. Questo non significa che dovremmo rinunciare all’idea di dare a questa area della casa un design ricercato. Con i punti luce collocati opportunamente e l’impiego di lampadari moderni e di design è possibile trovare quel mix ideale tra eleganza e praticità.​​

Chi dispone di una zona cottura con controsoffitto, potrebbe prevedere un’illuminazione cucina di contorno con la luce soffusa di moderni faretti LED incassati nel cartongesso, accompagnati da un lampadario moderno a sospensione da collocare sopra al tavolo. Coloro che hanno un’isola in cucina potranno anche scegliere di illuminarla con due punti luce, opportunamente distanziati, oppure optare per dei lampadari moderni montati in linea su binario, per garantirsi così la massima visibilità in ogni spazio.​

Per illuminare il tavolo da pranzo la scelta di lampade a sospensione di design è davvero molto ampia e tra lampadari moderni con diffusore in vetro colorato o in cristallo, a luce orientabile o con forme esclusive, trovare il modello perfetto per le proprie esigenze è veramente facile. ​​

Arredare con la luce: come realizzare un’illuminazione soggiorno suggestiva​

Un altro ambiente della casa che richiede un progetto illuminotecnico adeguato è la zona living. Quando alla sera ci rilassiamo con tutta la famiglia, sul divano davanti alla Tv, poter avere un’illuminazione che favorisce il relax è senza dubbio importante. ​​

Un’ottima soluzione potrebbe arrivare dai lampadari moderni in metallo con diffusore in vetro colorato o finemente decorati con pietre di diverse tonalità. In questo caso il semplice gesto di accendere la luce riuscirà a dare all’ambiente spettacolari giochi di luce ed un’atmosfera unica.​

Potremmo inoltre prevedere una lampada da terra, da collocare vicino al divano, magari predisposta per la regolazione del flusso luminoso, per donare con la sua luce soffusa un comfort visivo ottimale mentre ascoltiamo musica o guardiamo la televisione.​

Illuminazione bagno con il lampadario moderno​

La stanza da bagno è lo spazio dedicato alla cura ed al benessere del corpo e tutto, compresa la scelta dei lampadari moderni, deve essere progettato con cura per garantire il relax ottimale. Per l’illuminazione bagno si potrebbe pensare ad una lampada a sospensione centrale correlata da una o due applique a parete posizionate di fianco allo specchio.​

Il flusso luminoso, riflettendosi sulla superficie dello specchio, regalerà una visibilità ottimale nelle piccole operazioni quotidiane (truccarsi o radersi), ed al tempo stesso donerà una sensazione visiva di maggior ampiezza alla stanza. Questo diventa fondamentale quando ci troviamo di fronte a stanze da bagno di dimensioni ridotte.​

Lampadari moderni con luci soffuse per l’illuminazione camera da letto​​

Per illuminare adeguatamente la camera da letto con lampadari moderni è necessario trovare gli elementi perfetti per soddisfare sia le esigenze di illuminazione generale e diffusa, che quelle di piccoli punti luce (da collocare a fianco alla testata del letto).​

Per l’illuminazione diffusa buone proposte arrivano dai lampadari moderni a sospensione con diffusori in vetro colorato oppure caratterizzati da forme e linee insolite ed accattivanti. La camera moderna, sempre più minimal ed arredata con pochi elementi essenziali, trova spesso nei corpi luminosi di carattere gli oggetti capaci di porsi nella stanza ed assumere il ruolo di protagonisti. Per questo motivo la parola d’ordine quando realizziamo l’illuminazione camera da letto moderna è osare. Ad una lampada a sospensione moderna posizionata al centro della stanza possiamo tranquillamente abbinare sia la lampada da tavolo moderna (posizionata sopra al comodino) che quella da terra o addirittura optare per una elegantissima lampada moderna a sospensione che cala direttamente dal soffitto.