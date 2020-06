Dopo i controlli a Varese riapre il cavalcavia di viale Europa

Ancora qualche ora, poi il cavalcavia di viale Europa tornerà pienamente aperto al traffico. La decisione è arrivata dopo i buoni risultati delle verifiche sulla struttura, che era stata chiusa lo scorso 29 aprile. I tecnici comunali sono al lavoro in questi istanti per rimuovere i blocchi all’accesso delle rampe.

Il cavalcavia tornerà così operativo al 100%. Nelle scorse settimane erano comunque rimaste aperte due rampe: quella di salita che consentiva, a chi proveniva dalla zona dell’ex Malerba, l’accesso al centro cittadino da viale Europa e quella di discesa che, per chi arrivava dal centro, consentiva l’ingresso in viale Europa in direzione Casbeno.

L’infrastruttura era stata chiusa per verifiche tecniche lo scorso 29 aprile limitando fortemente la circolazione su un’arteria importante di circolazione.