Ferrovia Saronno-Malnate: al via i lavori per la sostituzione dei binari

Al via i lavori per la sostituzione dei binari sulla ferrovia tra Saronno e Malnate. Il cantiere partirà nel tradatese dal 22 giugno: Ferrovie Nord inizierà quindi i lavori di manutenzione straordinaria e di ammodernamento della linea ferroviaria che prevedono la sostituzione dei binari (complesso rotaia e traversa) nonché il risanamento del pietrisco costituente la massicciata ferroviaria lungo l’asse territoriale. «I lavori verranno eseguiti nelle ore notturne dalle ore 22.00 alle ore 5.00 circa – spiega Alessandro Morbi, assessore ai lavori pubblici di Tradate -. Questo comporterà disagi alle abitazioni lungo l’asse ferroviario in particolare per l’alto livello di rumorosità delle lavorazioni stesse».

Le fasi di lavoro si svilupperanno in una prima fase di rinnovo che avverrà tra il 22 giugno e il 15 luglio e tra il 30 agosto e il 20 settembre, mentre una seconda fase di risanamento verrà effettuata durante i prossimi mesi invernali. «Le tempistiche di questa seconda fase verranno comunicate con l’avanzare dell’opera – spiega Morbi -. Il cantiere sarà di tipo mobile con un avanzamento giornaliero di circa 400/500 metri nella prima fase e di 130/150 metri per la seconda fase, questo dovrebbe far concentrare le fasi più rumorose di fronte ad ogni singola abitazione per circa 2 notti in questa prima fase. Questi lavori sono necessari a seguito dell’incremento di traffico sulla tratta Saronno – Malnate ma anche in particolar modo per garantire una maggiore sicurezza per tutti i passeggeri che ogni giorno circolano sulla linea».

«Questi lavori sono a totale carico di Ferrovie Nord ma il Sindaco, tutta l’Amministrazione Comunale e l’ufficio tecnico lavori pubblici, sono a disposizione di tutti i cittadini che volessero chiarimenti sull’opera o dovessero subire disagi, facendosi portavoce delle problematiche direttamente a Ferrovie Nord – conclude l’assessore tradatese -. Questo è un importante investimento da parte di Regione Lombardia in collaborazione con Ferrovie Nord, a circa 25 anni di distanza dall’ultima sostituzione dei binari. Un investimento pari a circa 80 milioni di Euro. Visto il disagio però che questi lavori porterà sul territorio, come Amministrazione abbiamo chiesto a Ferrovie Nord un impegno concreto a garantire una maggiore sicurezza nelle ore notturne con vigilanza, telecamere in stazione e anche con l’installazione dei cancelli negli accessi sprovvisti. Sicuramente saranno notti poco tranquille, ma chiedo a tutti i cittadini di avere un po’ di pazienza e ribadisco la mia piena disponibilità per qualsiasi problematica del Sindaco di tutta l’Amminstrazione e degli uffici».