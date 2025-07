Rifiuti abbandonati nei boschi di Tradate vicino alla chiesetta della Madonna delle vigne

Nei boschi di Tradate, lungo il percorso che porta verso Locate Varesino e in particolare nei pressi della chiesetta della Madonna delle vigne, alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di cumuli di rifiuti abbandonati, quasi sicuramente inerti che arrivano da opere murarie abbattute. Le immagini documentano macerie edili, secchi di plastica, tavole rotte, sacchi, bottiglie e altri materiali plastici e inerti sparsi lungo il sentiero e sul margine del prato. La zona è molto frequentata da chi passeggia o va in bicicletta, ed è inserita in un contesto naturalistico di pregio che collega Tradate a Locate Varesino.

Galleria fotografica Rifiuti abbandonati nei boschi di Tradate 4 di 19

L’intervento del Comune e le indagini

Alla segnalazione dei cittadini ha risposto l’assessore Vito Pipolo, che ha confermato di aver ricevuto diverse comunicazioni da persone che frequentano quei sentieri. L’assessore ha spiegato di aver già attivato la società Seprio per la rimozione dei rifiuti, anche se si attendono accertamenti per verificare la natura degli scarti abbandonati: «Speriamo non siano rifiuti solidi speciali», ha sottolineato. Sono in corso inoltre verifiche per risalire a chi ha effettuato l’abbandono. Dalle telecamere della zona sarebbe stato immortalato un furgone nero, e il Comune sta cercando di chiarire se si tratti di un privato cittadino o di una società. In quest’ultimo caso, l’assessore ha precisato che l’eventuale responsabile «ne risponderà all’autorità giudiziaria».

Prossimi sviluppi e impegno per la pulizia

L’amministrazione comunale si è impegnata a rimuovere i rifiuti quanto prima per restituire decoro all’area. I cittadini sono invitati a continuare a segnalare situazioni analoghe per facilitare il controllo del territorio e scoraggiare comportamenti illeciti. Intanto si attendono gli esiti degli accertamenti e delle eventuali sanzioni a carico dei responsabili.