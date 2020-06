Fiamme in una palazzina di Losone, evacuate cinque persone

Cinque persone sono state evacuate questa mattina (martedì 2 giugno) da una palazzina di Losone, comune del Canton Ticino che si trova nei pressi di Ascona, a causa di un incendio sviluppato all’interno dello stabile in cui si trovavano.

Le fiamme sono partite dal bagno di un appartamento al terzo piano dove però non c’era nessuno al momento dell’avvio del rogo. Sono invece stati tratti in salvo due cani e un gatto; non si lamentano feriti tra gli altri abitanti del condominio. Sul posto, insieme agli uomini della Polizia Cantonale, sono intervenuti i Civici Pompieri di Locarno per lo spegnimento delle fiamme e la Polizia comunale di Losone.

La situazione è ora al vaglio degli inquirenti per quanto concerne l’accaduto, mentre i componenti dell’ufficio tecnico comunale sono al lavoro per stabilire l’abitabilità della palazzina e in particolare dell’appartamento dove si è sviluppato l’incendio.