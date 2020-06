Finita l’emergenza, sospeso il servizio di spesa a domicilio

Finita l’emergenza e la chiusura totale, l’Unione Ovest Lago di Varese sospende il servizio di spesa a domicilio attivato per aiutare la popolazione più anziana e fragile.

Con una comunicazione ufficiale il sindaco Luciano Puggioni, alla guida dell’Unione, avverte la popolazione: « Viste le recenti “aperture” e la possibilità per i familiari di spostarsi e ricongiungersi anche spostandosi dal territorio provinciale e regionale, si comunica che il servizio spesa a domicilio verrà sospeso dal 14 giugno prossimo.

Rimarrà la possibilità di richiedere la spesa per il tramite della protezione civile alle persone in QUARANTENA o ISOLAMENTO causa covid e per gli anziani e/o disabili soli (senza supporti familiari nelle vicinanze) e impossibilitati a spostarsi.

Per ogni altra necessità rimaniamo a disposizione via mail o telefonicamente»