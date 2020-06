Fulgor Run, in trenta di corsa in una Cairate colorata a festa

Trenta frazionisti, qualcuno in più del previsto, hanno portato a termine nel pomeriggio di sabato scorso (13 giugno) l’edizione 2020 della Fulgor Run di Cairate, gara che in tempo normale vede la partecipazione di oltre mille podisti e la partenza dal ponte sulla Valle Olona ma che questa volta è stata allestita con un programma ridotto per via dell’emergenza sanitaria.

Gli organizzatori hanno, tra l’altro, anticipato la partenza alle ore 16 (e non alle 18) dopo aver consultato le previsioni del tempo: una scelta azzeccata perché l’arrivo si è svolto sotto qualche goccia di pioggia. La super-staffetta ha mantenuto la partenza dal ponte di Cairate ed è stata trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della Fulgor Run, grazie anche a una serie di commentatori che sono intervenuti al microfono e alla cabina di regia che ha gestito anche le domande giunto nel corso della prova.

Ad accogliere i runners sul percorso disegnato in paese anche le tifoserie dei diversi rioni che hanno risposto all’appello degli organizzatori colorando con le tinte delle contrade alcuni dei passaggi più significativi. Nell’elenco dei frazionisti anche Don Cristiano che ha percorso l’ultimissimo tratto del tracciato insieme ai precedenti corridori, con mascherina e dovuto distanziamento.

Collegata alla Fulgor Run c’era anche una raccolta di denaro il cui ricavato è destinato al fondo di solidarietà ideato dalla Parrocchia per sostenere le famiglie di Cairate, Bolladello e Peveranza che si trovano in difficoltà a causa del coronavirus e della conseguente crisi economica. Fino a questo momento solo stati raccolti oltre mille euro – il traguardo che si erano prefissati gli organizzatori – da devolvere in beneficenza, confermando così il successo di una iniziativa che ha riportato un po’ di normalità nella vita sociale del paese.