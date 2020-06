Il Gallarate Comics quest’anno si fa in streaming

La giornata di festa del 2 giugno anche quest’anno fa rima con fumetti e cosplay, a Gallarate: l’ormai tradizionale appuntamento del Gallarate Comics&Games si trasferisce online.

Lo “Streaming Comix” riempirà l’intera giornata a partire dalle 11: «Abbiamo deciso, anche senza il coinvolgimento diretto dell’amministrazione, di mantenere la definizione di Gallarate Comics per l’evento: pare che saremo i primi al mondo a tenere un evento comics del genere, il prossimo sarà a luglio a San Diego» spiega Vincenzo Rasulo, insieme a Stefania Pravato organizzatore ed “anima” dell’evento gallaratese.

«Sarà una fiera online, in cui ognuno sarà protagonista per il suo spazio» assicura Rasulo. E così si partirà alle 11 con Maid del Team Maid Cafè, si proseguirà alle 14 con “Guardiani italiani”, l’incontro di fumettisti e autori dei supereroi made in Italy. E ancora alle 14.30 l’incontro “Fumetti di sabbia”, sulla nascita di un fumetto” e alle 15 quello sulle Principesse Disney.

Alle 15.30 l’incontro con Rubeus Hagris e alle 16 Cosplayer space, «sarà presente anche Giorgia Cosplay, presente a quasi tutte le edizioni a Gallarate». Alle 16.30 spettacolo di bolle di sapone (con Mago Samui) e palloncini (Marco Ferrara) «in diretta da un parco».

Alle 16.45 lo spazio Steampunk con il gruppo Steampunk Italia, alle 17.15 lo spazio “The weird Squad”, mentre alle 18 concluderà il tutto Roberto Fontana, con l’incontro dedicato a fantasy e scrittura elfica.

Gli incontri vanno in streaming sulla pagina facebook di Gallarate Comics, mentre link specifici sono previsti per partecipare a Cosplayer Space (qui) e a Steampunk Area (qui).