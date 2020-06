Green school saluta virtualmente i suoi 25.000 studenti

( la foto si riferisce all’edizione 2019)

Il 5 giugno, in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, si è svolto on line l’evento finale del progetto Green School: rete Lombarda per lo sviluppo sostenibile, al quale si sono iscritte 1011 persone tra insegnanti, studenti e famiglie delle province di Brescia, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Sondrio e Varese.

Green School è un progetto che mira a diffondere la conoscenza dei temi ambientali e a favorire atteggiamenti, azioni e forme di partecipazione attiva delle scuole, della popolazione e delle istituzioni lombarde, volti alla tutela dell’ambiente, alla lotta ai cambiamenti climatici e alla mitigazione dell’impatto antropico. Nell’anno scolastico 2019/20 hanno partecipato al progetto 46.123 studenti e 4.209 insegnanti di tutta la Lombardia, di cui 25.244 studenti e 2.376 insegnanti in provincia di Varese.

Durante l’evento sono state menzionate le esperienze scolastiche più originali e sono intervenute personalità ed enti influenti del settore – Roberto Cavallo, Andrea Bellati, Emanuele Bompan, Francesca Casale, Associazione Recup e Gloria Zavatta – portando riflessioni sui pilastri Green School acqua, energia, rifiuti, spreco alimentare, mobilità e biodiversità letti in chiave attuale e post Covid-19.

In quest’anno scolastico, nonostante le difficoltà relative all’emergenza sanitaria, sono stati assegnati 304 riconoscimenti Green School a livello regionale, di cui 154 a scuole della provincia di Varese.

Quest’anno si premiano tutte le scuole che si sono impegnate a mettere in pratica comportamenti eco-attivi senza classi di merito, tenendo conto della situazione particolare.

Il progetto è finanziato dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, con capofila ASPEM di Cantù e il coordinamento tecnico-scientifico di Agenda 21 Laghi, CAST, Provincia di Varese e Università degli Studi dell’Insubria e vede il coinvolgimento di partner in tutte le province lombarde. L’evento streaming è stato gestito dall’Università dell’Insubria e moderato dal Professor Gianluca Ruggeri che, insieme alla collega Professoressa Elena Maggi, rappresenta l’Università all’interno del Comitato Tecnico Scientifico.