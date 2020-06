Guariti anche gli ultimi ammalati, Albizzate torna “Covid free”

Con l’ultimo tampone risultato negativo all’ultimo degli albizzatesi che avevano contratto il Coronavirus Albizzate torna ad essere “ufficialmente” un comune Covid-free.

Un’ottima notizia e un segno positivo che resta comunque simbolico: “Nessuno abbassi ancora la guardia“, dicono dal Comune. Del resto il numero ufficiale dei contagiati riguarda solo chi ha ricevuto il tampone ed è risultato positivo, ciò non significa che oltre ai 14 contagi “ufficiali” non ci siano stati altri casi in paese.

Intanto, dopo le prime misure straordinarie già adottate in Consiglio comunale, nella seduta di venerdì 12 giugno i consiglieri si apprestano a votare un nuovo provvedimento: la non applicazione di sanzioni e interessi ai cittadini in difficoltà economica a causa di Covid-19 che non hanno versato l‘acconto Imu 2020.

Durante tutta l’emergenza sanitaria Albizzate ha avuto 14 persone risultate positive al tampone, delle quali 12 sono guarite e due non ce l’hanno fatta. Si tratta di un anziano 94enne e di un altro uomo domiciliato in un altro comune.

La scorsa settimana il Comune e i volontari hanno distribuito casa per casa le ultime (si spera) mascherine sanitarie gratuite.