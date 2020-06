Guasto a un treno a Canegrate, ritardi e pendolari in piedi

Ritardi fino a 60 minuti sulla linea per Milano a causa di un guasto a un convoglio che si è verificato poco prima delle 18 di oggi, 16 giugno, a Canegrate. Alle 18.30 sono state effettuate le operazioni di recupero del treno, portato in deposito per i necessari interventi. I guardo ha causato cancellazioni e variazioni di percorso su diversi treni. Qui le informazioni in tempo reale.

Il regionale 5324 alle 18.15, segnalano i pendolari, era ancora fermo a Certosa con persone in piedi nei corridoi (vedi foto), come se fossimo tornati nel periodo pre-covid.

Per informazioni si consiglia di prestare attenzione agli annunci e ai monitor di stazione e di seguire il proprio treno sull’App Trenord digitando il numero della corsa nella sezione “Ricerca”.