Incidente al sottopasso di via Matteotti a Rescaldina, due feriti

Spavento per due automobilisti rimasti coinvolti in un incidente al sottopasso di via Matteotti a Rescaldina. Intorno alle 16.30 di questo pomeriggio, venerdì 19 giugno, due vetture si sono scontrate in maniera così violenta da far scoppiare gli airbag.

I due conducenti sono stati soccorsi dalla Croce Rossa di Legnano e dal personale dell’automedica in sede all’ospedale cittadino. A dare una mano durante le operazioni di soccorso anche i Vigili del Fuoco di Legnano intervenuti con l’autopompa. La squadra del distaccamento di via Leopardi ha poi messo in sicurezza i due mezzi. Il caso è stato rilevato dalla Polizia Locale rescaldinese. Numerose le persone che si sono soffermate ad osservare gli operatori del mondo dell’emergenza in azione.