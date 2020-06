Incidente sulla superstrada di Malpensa

Un’ambulanza e un’automedica stanno intervenendo in codice rosso per un incidente stradale sulla superstrada di Malpensa.

Sul posto anche la Polizia Stradale.

L’incidente è avvenuto sulla carreggiata direzione Busto Arsizio-A8, all’altezza dello svincolo Busto Nord–Gallarate viale Milano.

Sono state soccorse due persone, in codice giallo, dunque ferite ma non in pericolo di vita (foto d’archivio).