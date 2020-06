A Lavena Ponte Tresa Sea Creative apre gli eventi di Muri Artistici Diffusi

E’ ripartito questa mattina a Lavena Ponte Tresa il progetto MAD 21037 Muri Artistici Diffusi promosso dal Comune di Lavena Ponte Tresa in collaborazione con l’Associazione Wg.Art.

Il progetto, dopo la pausa forzata dovuta all’emergenza sanitaria, riprende con più energia e ha riprogrammato gli incontri con gli artisti e la realizzazione di opere di street art.

Oggi e domani, l’artista Seacreative lavorerà in via Pezzalunga, Lavena Ponte Tresa presso la scuola Primaria Alessandro Manzoni.

L’opera che Sea Creative realizzerà sulla parete della scuola, nasce proprio dal concetto di ripartenza, dalla visione di questo lockdown non come una fine ma come punto di inizio, un inizio diverso: «Durante questo blocco forzato – spiega l’artista – abbiamo potuto capire come essere uniti e collaborare verso un unico intento può essere la chiave di svolta».

Il calendario

25-26 giugno 2020 Sea Creative, via Pezzalunga presso la scuola Primaria Alessandro Manzoni a partire dalle ore 10.00.

2-3 luglio 2020 Gep Caserta, via Zanzi nell’area limitrofa al Centro Anziani e alla Piscina Comunale a partire dalle ore 10.00.

9-10 luglio 2020 Sten e Stuer, via Rapetti presso il Centro Sportivo Comunale a partire dalle ore 10.00.

Il progetto

MAD è l’acronimo di Muri Artistici Diffusi e proprio su alcuni muri della città gli artisti dipingeranno insieme ai ragazzi che vorranno partecipare al progetto. Il numero 21037 in qualità di Codice di Avviamento Postale di Lavena Ponte Tresa vuole contestualizzare l’intervento proprio nella bella cittadina affacciata sul Ceresio.

La street art è la forma d’arte più diffusa nelle città, di fronte ad un murale i ragazzi possono ritrovarsi e discutere e lavorare insieme, può diventare un’occasione di aggregazione e scambio di idee. I giovani hanno più facilità ad avvicinarsi all’arte di strada, all’arte urbana in quanto parla direttamente a loro e di loro, delle cose che li riguardano, piuttosto che all’arte appesa in un museo.

Da qui l’idea di organizzare una serie di incontri teorici e pratici con gli street artist Seacreative, Sten, Stuer e Gep Caserta su diversi temi che approfondiscono l’arte urbana, l’universo dei graffiti e la calligrafia. Le lezioni si terranno presso l’Antica Rimessa del Tram.

Gli artisti realizzeranno poi in una performance live painting murales permanenti su tre muri della città mentre il progetto si concluderà a fine estate con la realizzazione di un’opera collettiva Hall of fame sul muro della passeggiata del Lungolago.

MAD 21037 è anche su Instagram @madwgart #mad21037

Chiunque può partecipare mandando una mail a madwgart@gmail.com

Per informazioni Tel 335.5860986

Qui il link per iscriversi