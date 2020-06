Luino, riapre l’ufficio postale di Voldomino

Nelle settimane scorse il Sindaco Andrea Pellicini, sentito il Consiglio Comunale, aveva rivolto un appello a Poste Italiane per la riapertura dell’ufficio di Voldomino.

Nella giornata di ieri, martedì , il responsabile delle Relazioni Istituzionali di Poste Italiane, ha contattato il sindaco Pellicini per confermargli che la riapertura avverrà entro pochi giorni.

«Non posso che ringraziare Poste Italiane per la sensibilità dimostrata. – ha commentato Andrea Pellicini – La riapertura dell’ufficio di Voldomino è importante per i residenti della frazione e, al contempo, servirà a decongestionare l’ufficio di Luino Centro. A Voldomino, accanto all’ufficio del Giudice di Pace, alla Comunità Montana, e, in futuro, anche alla caserma dei Vigili del Fuoco, non poteva mancare l’ufficio postale».