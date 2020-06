Voldomino, il “caso poste“ arriva in Consiglio

Raccolta firme di cittadini per scongiurare la chiusura dell’ufficio postale di Voldomino, la questione arriva in consiglio comunale e viene posta all’ordine del giorno dal consigliere Pietro Agostinelli che in apertura di seduta chiede conto all’amministrazione.

La questione più volte affrontata, riguarda la comunicazione da parte di Poste Italiane della riapertura dell’ufficio postale di Luino dopo il locokdown.

«E Voldomino?», si chiedevano i residenti solo poche settimane fa. Una situazione che è diventata via via più pensate tanto da essere al centro di una raccolta firme dei residenti e del dibattito che ne è seguito nell’ultimo consiglio comunale.

«Almeno che sia assicurata la riapertura tre volta a settimana», ha chiesto il consigliere di minoranza, appoggiato negli intenti dallo stesso sindaco Andrea Pellicini.

«Continueremo ad insistere con Poste Italiane e spero con la prossima commissione, di settimana prossima di poter dare risposta», ha fatto sapere Pellicini, cogliendo la palla al balzo per rispondere alla protesta di alcuni cittadini sempre della stessa frazione che nei giorni scorsi si sono lamentati per la mancanza di attenzione a loro dire dell’amministrazione per la zona.

«Quest’anno sono previsti interventi sulla viabilità, e c’è la volontà dell’amministrazione comunale di mettere a bilancio l’acquisto di giochi per Voldomino. Avverrà con la prossima variazione di bilancio mi impegno a stanziare soldi dei ristorni frontalieri per interventi sulla viabilità ma anche per i giochi destinati ai bambini».