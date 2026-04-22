L’assessore Sertori da Luino rilancia: “Aumenti a medici e infermieri con il contributo dei vecchi frontalieri”
A margine del tour istituzionale delle Aree Interne ha ribadito la necessità del prelievo per i vecchi frontalieri il cui status esiste grazie al lavoro del Presidente Fontana
Un aumento di stipendio annuo di 10.000 euro per i medici e di 5400 per gli infermieri grazie al contributo dei vecchi frontalieri. L’assessore regionale agli Enti locali, Massimo Sertori, a margine del tour istituzionale delle Aree Interne che ha fatto tappa a Luino, è tornato sulla cosiddetta “tassa della salute” introdotta tre anni fa dalla legge Finanziaria ma, di fatto, mai applicata.
Della questione si è occupato anche il consiglio regionale martedì scorso durante il quale è stata bocciata la mozione presentata dai consiglieri del PD Astuti e Orsenigo e approvata quella di Fratelli d’Italia.
Sertori è tornato sulla natura del contributo volontario previsto dalla Finanziaria e avversato dal sindacato che lo ritiene una violazione dell’accordo bilaterale entrato in vigore nel luglio 2023: «Se esiste ancora lo status di ‘vecchio’ frontaliere – ha sottolineato Sertori – è grazie al lavoro portato avanti col presidente Attilio Fontana: nel 2018, nonostante non fosse di nostra competenza, decidemmo di intensificare il dialogo col Canton Ticino per uscire dallo stallo in cui si erano infilati i governi di Roma e Berna: di fatto, suggerimmo la soluzione per uscire dall’empasse inventando il sistema binario che consentiva di preservare i diritti acquisiti dei ‘vecchi’ frontalieri fino alla pensione, sistema poi diventato legge dello Stato. Se esistono ancora questi diritti è merito anche di Fontana e della Regione, questo è un dato oggettivo che non va dimenticato».
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