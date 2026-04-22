Varese News

Lombardia

L’assessore Sertori da Luino rilancia: “Aumenti a medici e infermieri con il contributo dei vecchi frontalieri”

A margine del tour istituzionale delle Aree Interne ha ribadito la necessità del prelievo per i vecchi frontalieri il cui status esiste grazie al lavoro del Presidente Fontana

attilio fontana - massimo sertori

Un aumento di stipendio annuo di 10.000 euro per i medici e di 5400 per gli infermieri grazie al contributo dei vecchi frontalieri. L’assessore regionale agli Enti locali, Massimo Sertori, a margine del tour istituzionale delle Aree Interne che ha fatto tappa a Luino, è tornato sulla cosiddetta “tassa della salute” introdotta tre anni fa dalla legge Finanziaria ma, di fatto, mai applicata.

Della questione si è occupato anche il consiglio regionale martedì scorso durante il quale è stata bocciata la mozione presentata dai consiglieri del PD Astuti e Orsenigo e approvata quella di Fratelli d’Italia.

Sertori è tornato sulla natura del contributo volontario previsto dalla Finanziaria e avversato dal sindacato che lo ritiene una violazione dell’accordo bilaterale entrato in vigore nel luglio 2023: «Se esiste ancora lo status di ‘vecchio’ frontaliere – ha sottolineato Sertori – è grazie al lavoro portato avanti col presidente Attilio Fontana: nel 2018, nonostante non fosse di nostra competenza, decidemmo di intensificare il dialogo col Canton Ticino per uscire dallo stallo in cui si erano infilati i governi di Roma e Berna: di fatto, suggerimmo la soluzione per uscire dall’empasse inventando il sistema binario che consentiva di preservare i diritti acquisiti dei ‘vecchi’ frontalieri fino alla pensione, sistema poi diventato legge dello Stato. Se esistono ancora questi diritti è merito anche di Fontana e della Regione, questo è un dato oggettivo che non va dimenticato».

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 22 Aprile 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.